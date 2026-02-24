Norwegian Cruise Line si conferma regina dei Caraibi anche nel 2026. Con 18 navi stanziate sulla destinazione e vendite pari al 60% dell’intera offerta, la compagnia di crociere potrà avvantaggiarsi entro fine dell’anno di tutte le nuove risorse d’intrattenimento create su Great Stirrup Cay, l’isola privata delle Bahamas.

“Grazie alla piscina da 2.600 mq, al parco d’immersioni subacquee e all’incontro diretto con le razze - spiega Francesco Paradisi, senior country manager Ncl Italia Francia Malta Cipro Nord Africa - ma anche al nuovo pier d’accesso e al Vibe Shore Club, stiamo differenziando meglio le esperienze per famiglie da quelle per soli adulti, aumentando ancor più il livello di soddisfazione del nostro ospite”.

Per i croceristi italiani, che tendono a integrare i giorni di navigazione come estensione degli Stati Uniti e sono oggi il terzo mercato europeo, rappresenta il ‘premio’ ideale per chi viaggia con figli al seguito (60% del totale): l’offerta ludico-ricreativa americana aggiunge infatti un tocco avventuroso. Non a caso il cliente medio di lungo raggio rientra nella fascia d’età 35-45 anni, in quanto più sensibile alla vacanza dinamica e al divertimento.

Al contrario, per le crociere proposte nel Mediterraneo, Ncl spinge sulla costruzione di itinerari più ricchi e diversificati, garantendo ottimi collegamenti senza dipendere dalla formula round-trip. Una strategia di programmazione che, dalle fine del 2026, sarà valorizzata anche in Sud America, nuovo mercato di tendenza per gli italiani.