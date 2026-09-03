NCL inaugura Great Tides Waterpark, il parco acquatico a Great Stirrup Cay

Taglio del nastro per Great Tides Waterpark, la novità introdotta da Norwegian Cruise Line sulla sua isola privata Great Stirrup Cay alle Bahamas.

“Il Great Tides Waterpark segna un nuovo entusiasmante capitolo per Great Stirrup Cay e un momento cruciale per Norwegian Cruise Line - ha dichiarato Marc Kazlauskas, presidente di Norwegian Cruise Line -. Dalla Tidal Tower, alta 52 metri, agli scivoli acquatici unici nel loro genere, fino al suggestivo Wandering River, ai tuffi dalle scogliere (una novità assoluta nel settore) e alle aree gioco acquatiche interattive, ogni elemento è stato attentamente progettato per creare una giornata indimenticabile sull'isola per ospiti di tutte le età. Insieme alle incredibili esperienze offerte da Great Stirrup Cay, questa destinazione offre alle famiglie la libertà di godersi la gita di un giorno perfetta, dove nessuno deve rinunciare a nulla e tutti possono dedicarsi all'avventura o al relax che desiderano.”

Fra le attrazioni del Great Tides Waterpark la Tidal Tower, l'iconica struttura centrale alta 52 metri con otto emozionanti scivoli, Cliffside Cove, con Cliffside Leap, i primi e più alti salti dalla scogliera del settore nei Caraibi, a 3 e 4,5 metri di altezza; Wandering River, un fiume dinamico lungo oltre 245 metri, con il primo tunnel immersivo del settore e un bar galleggiante, il Floataway Bar, situato lungo del fiume e Splash Cay, con oltre 835 metri quadrati di divertimento per tutta la famiglia.

L'apertura del Great Tides Waterpark rappresenta uno dei miglioramenti più significativi nell'ambito dei continui investimenti di Norwegian Cruise Line a Great Stirrup Cay: il nuovo parco acquatico amplia la varietà di esperienze disponibili per i viaggiatori, consolidando ulteriormente la posizione di Great Stirrup Cay come una delle principali destinazioni dei Caraibi.