Oltre 500 itinerari individuali a bordo di 20 navi che faranno tappa in più di 150 porti in 59 Paesi, tra cui Miami, Seattle, New York, Southampton e Roma Civitavecchia. Sono alcune delle cifre della programmazione di Norwegian Cruise Line per la primavera/estate 2027.

Da aprile a ottobre 2027 gli itinerari della flotta Ncl offriranno itinerari coinvolgenti con più tempo a disposizione in porto, inclusi più di 170 pernottamenti in destinazioni quali Istanbul, Reykjavik in Islanda e Royal Naval Dockyard alle Bermuda.

Nel Mediterraneo Ncl collocherà otto navi, incluse alcune delle più nuove e recentemente rinnovate della flotta, in diverse regioni d’Europa. La programmazione prevede principalmente itinerari di sette giorni con partenze e arrivi nel fine settimana e gli ospiti potranno scegliere tra dieci porti d’imbarco, tra cui Barcellona, Spagna, Roma (Civitavecchia), Atene (Pireo) e Reykjavik.

Più tempo per esplorare le destinazioni

Queste crociere ricche di scali prevedono oltre il 90% del tempo in porto, con una permanenza media di quasi 11 ore, e includono numerosi pernottamenti in città come Istanbul, Copenaghen, Danimarca e Amburgo, oltre a partenze in tarda serata da mete molto amate come Santorini, Dubrovnik e Ibiza, offrendo agli ospiti più tempo per esplorare le destinazioni.

A primavera/estate 2027 la Norwegian Prima® e la Norwegian Viva torneranno in acque europee, offrendo una varietà di crociere da nove a undici giorni in tutto il continente.

La Norwegian Viva salperà da giugno a ottobre nel Mediterraneo occidentale e tra le isole greche, con itinerari in partenza da quattro diversi homeport: Istanbul; Barcellona, Spagna; Roma (Civitavecchia) e Venezia (Ravenna). Nel frattempo, la Norwegian Prima proporrà crociere nel Mediterraneo con scali inaugurali a Dubrovnik e Spalato, Croazia e a Kotor, Montenegro. Per gran parte dell’estate, farà ritorno nell’Europa del Nord per offrire crociere open-jaw verso l’Islanda e la Norvegia, con partenze da Southampton, Inghilterra e Reykjavik, Islanda.

A settembre e ottobre 2027 la Norwegian Prima concluderà la sua stagione europea con tre crociere open-jaw nel Baltico, che includeranno anche il suo primo turnaround a Helsinki e lo scalo inaugurale a Riga, Lettonia.

Oltre alle navi più nuove e di maggiori dimensioni, Ncl schiera strategicamente nella regione anche le sue navi di medie dimensioni. A bordo della Norwegian Sun®, ad esmepio, i viaggiatori potranno intraprendere itinerari nel Mediterraneo di sette giorni, ricchi di scali e senza giornate in mare, tra maggio e agosto 2027, con partenze - per la prima volta - da Civitavecchia (Roma) e Venezia (Ravenna), Italia. Queste crociere open-jaw includeranno scali inaugurali in storici porti dell’Adriatico, tra cui Corfù, Grecia.