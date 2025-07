Ncl alza l’asticella del divertimento e annuncia per l’estate 2026 il debutto del Great Tides Waterpark, il più grande parco acquatico mai realizzato su un’isola privata.

Siamo a Great Stirrup Cay, perla caraibica delle Bahamas, dove Ncl ha in corso un ambizioso progetto di restyling. Oltre 2 ettari di scivoli (ben 19), un fiume avventura di 244 metri, area kids, piste per Jet Karts sull’acqua e swim-up bar: un vero paradiso per famiglie e amanti dell’adrenalina. “Great Stirrup Cay è da sempre simbolo della nostra idea di ‘Great Life’ - spiega David J. Herrera, President Ncl -. Ora si arricchisce di nuove esperienze per vivere il mare in modo ancora più emozionante e rilassante”.

Tra le novità anche la Tidal Tower alta 52 metri, la Splash Zone per bambini e la nuova laguna con bar, ville e cabanas vista oceano. Con spazi relax come Hammock Bay e aree premium come il Vibe Shore Club, l’isola promette un’esperienza crocieristica mai vista prima.