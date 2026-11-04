Nicolaus adotta Fabrick Pay by Bank per i pagamenti

Nicolaus , gruppo italiano che opera nel tour operating e nell'hospitality con brand come Valtur e Nicolaus Club, ha scelto di innovare la gestione delle transazioni attraverso Fabrick Pay by Bank , che permette di pagare le prenotazioni direttamente dal conto corrente, senza utilizzare carte o i tradizionali bonifici bancari. Nei primi sei mesi dall'introduzione del servizio, la modalità ha già raggiunto il 20% delle transazioni b2b online del gruppo, segnando un importante passo avanti nella digitalizzazione dei rapporti con agenzie di viaggi e intermediari.

Nel settore travel, dove le prenotazioni si sviluppano attraverso una pluralità di canali e coinvolgono agenzie, intermediari e clienti finali, i pagamenti assumono un ruolo strategico. La collaborazione con Fabrick nasce per rispondere a questa complessità, con l'obiettivo di rendere l'esperienza di acquisto sempre più semplice e omnicanale e sostenere la crescita dei volumi senza aumentare proporzionalmente la complessità operativa. Per Nicolaus, l'adozione del Pay by Bank si traduce nella possibilità di ridurre le commissioni sulle transazioni, abbattere i tempi di incasso a pochi secondi e migliorare la disponibilità di liquidità.

La soluzione, adottata inizialmente per le transazioni b2b online, è già stata integrata anche nel canale b2c per il pagamento degli acconti, contribuendo a rendere più semplice e immediata l'esperienza di acquisto.

“Nel turismo organizzato, l'innovazione deve tradursi in benefici concreti per chi lavora ogni giorno con noi e per i nostri clienti – commenta Ruggiero Ricco, chief innovation officer del Gruppo Nicolaus -. La collaborazione con Fabrick nasce proprio da questa esigenza: rendere più semplice e immediata l'esperienza di acquisto, intervenendo al tempo stesso su processi interni complessi e ad alta intensità operativa. Siamo tra i primi operatori del settore ad adottare questa tecnologia, un passo coerente con la nostra strategia di digitalizzazione e con la volontà di offrire servizi sempre più evoluti, efficienti e sicuri”.