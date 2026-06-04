In un periodo in cui i viaggiatori italiani cercano rassicurazioni, Going gioca la carta della comunicazione. L’operatore lancia la campagna ‘Non preoccuPARTI con Going’, un messaggio che gioca sul calembour tra preoccuparsi e partire per infondere fiducia al cliente finale e spingere la domanda.

Attraverso la campagna, che si sviluppa attorno a cinque ‘Perchè’, il t.o. mette in evidenza gli elementi che rappresentano il valore aggiunto del turismo organizzato e di un viaggio organizzato con il tour operator: dalla possibilità di poter costruire itinerari su misura e flessibilli alla definizione del prezzo fin dal momento della prenotazione.

L’operatore sottolinea inoltre il supporto garantito lungo tutto il percorso di viaggio: dall’assistenza prima della partenza fino alla gestione di eventuali necessità durante il soggiorno e dopo il rientro. A ciò si aggiungono le coperture per annullamenti, assistenza sanitaria e altre tutele, grazie a polizze contrattuali e garanzie previste dalla normativa.

Going richiama infine la solidità del proprio assetto societario, facendo leva sull’appartenenza al Gruppo MSC, un elemento che si traduce in una struttura organizzativa consolidata e in rapporti di lungo periodo con partner e fornitori a livello internazionale.

“Negli ultimi anni il viaggio è diventato un terreno in cui convivono slanci opposti: desiderio di scoperta e bisogno di rassicurazione - rimarca l’operatore -. Going sceglie di parlare proprio a questa sensibilità: la voglia di continuare a esplorare il mondo senza rinunciare alla sicurezza di avere alle spalle un’organizzazione affidabile. ‘Non preoccuPARTI con Going’ non vuole essere soltanto uno slogan pubblicitario, ma un invito a vivere la partenza con consapevolezza. Perché viaggiare continua a essere il modo autentico per aprirsi a orizzonti nuovi”.