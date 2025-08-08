Un format che unisce “accompagnamento professionale, programmazione accurata e autenticità dell’esperienza”: questa la formula di ‘Creo ti accompagna’, che annuncia nuove destinazioni per i prossimi mesi.

Oman, Uzbekistan, gli Stati Uniti del Thanksgiving e del Black Friday, ma anche Dubai e il Brasile: queste alcune delle mete inserite nella programmazione fino alla prossima primavera.

La formula

“’Creo ti accompagna’ - si legge nella nota diffusa da Creo - rappresenta l’evoluzione naturale del tailor made applicato ai viaggi di gruppo, mantenendo inalterati i principi di personalizzazione, attenzione al dettaglio e centralità del viaggiatore. Partenze garantite, gruppi contenuti, itinerari originali e un supporto operativo continuo trasformano ogni viaggio in un’occasione per esplorare con consapevolezza e approfondimento”.

“Con ‘Creo ti accompagna’ abbiamo voluto proporre un modello di viaggio che combina logistica impeccabile, sicurezza e valore umano - spiega Anya Bracci, direttrice commerciale e marketing di Creo -. Ogni proposta è costruita per garantire qualità e coinvolgimento, grazie alla presenza costante dei nostri tour leader e alla collaborazione con guide locali di alto profilo”.