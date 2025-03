Ota Viaggi, a Obiettivo X ‘La sfida della crescita’

Ota Viaggi svela i dettagli che cateterizzeranno la prossima edizione di Obiettivo X, in programma dal 16 al 18 maggio 2025 in Sardegna. Tema dell’appuntamento 2025, ‘La sfida della crescita’, dove crescere sta per evoluzione, necessità di affrontare nuove dinamiche e cogliere opportunità.

Anche quest’anno, Enit ha concesso il suo patrocinio, riconoscendo l’importanza di Obiettivo X come momento chiave per il confronto tra i protagonisti del settore.

I partner per il 2025 saranno Ita Airways, Frecciarossa, Msc Crociere, Kappa Viaggi, Grimaldi Lines, Gnv, Moby, Tirrenia, Volonline Group, Aeroitalia, AirArabia, Ixpira, Sporting Vacanze, Idee Per Viaggiare, Iti Marina, Allianz, VisitMalta, Dubai, Jamaica, Travel South Usa, Radio Turismo, Radio Vacanze, Av Communication.

Anche quest’anno, il confronto tra gli attori del settore sarà protagonista con i forum serali ‘Al bar con gli amici’, un momento esclusivo di dialogo tra agenti di viaggi, associazioni di categoria e network. A prendere parte alle discussioni saranno Aidit, Fto, Fiavet e Maavi, insieme ai network Agenzia Per Amica, Welcome Geo, Gruppo Bluvacanze e Gattinoni Travel, per un confronto aperto sulle prospettive del settore e sulle sfide della crescita.

Le iscrizioni saranno aperte il prossimo il 2 aprile 2025.