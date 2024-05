Oltre 300 agenzie e più di 120 partner ed esperti del settore. Da oggi al 19 maggio sono loro i protagonisti di Obiettivo X, l’evento annuale di networking e formazione organizzato da Ota Viaggi, che quest’anno torna in Puglia al Cds Resort Porto Giardino a Monopoli.

Un’edizione che, come sottolinea il direttore commerciale di Ota Viaggi Massimo Diana, rappresenta il punto di partenza cruciale per la stagione turistica e si preannuncia ricca di soprese. Un’occasione che Diana coglie per fare un annuncio in anteprima a TTG Italia: la pubblicazione, nella sezione offerte del tour operator, di 9 nuove strutture, che si aggiungeranno al già ampio catalogo di proposte. I dettagli verranno comunicati e ufficializzati sabato 18 maggio all’evento serale e lunedì 20 maggio verrà inviata comunicazione a tutto il mercato.

La tavola rotonda

Tornando ai momenti salienti di Obiettivo X, uno dei più attesi è la tavola rotonda moderata, come da tradizione, da Remo Vangelista, direttore di TTG Italia, che affronterà il tema del “Valore umano nell’era dell’IA”. Insieme a esperti del calibro di Carlo Alberto Carnevale Maffè dell’Università Bocconi, Tommaso Fumelli di Ita Airways, Maria Paola De Rosa di Frecciarossa Trenitalia, Leonardo Massa di Msc Crociere, Danilo Curzi di Idee per Viaggiare e Domenico Aprea di Ota Viaggi, si esploreranno le sfide e le opportunità che emergono dall’incrocio tra tecnologia e umanità nel settore del turismo.

Tra i partner dell’edizione 2024, patrocinata da Enit, Ita Airways, Frecciarossa, Msc, Idee Per Viaggiare, KappaViaggi, Domina Travel, Gnv, Grimaldi Lines, Moby, Tirrenia, Qatar Airways, Explora Journeys, Tourism Australia, Ente nazionale del turismo cinese, Ente nazionale croato per il turismo, Svizzera Turismo, CDSHotels, Dabby, Radio Turismo, Radio Vacanze e AvCommunication.