Ota Viaggi sponsor della digital edition di TTG Italy in inglese

Ota Viaggi entra nel vivo della stagione ‘forte’ per Sardegna e Mare Italia. Il t.o. è lo sponsor della digital edition di TTG Italy anche nella sua versione tradotta in lingua inglese, che sarà online da lunedì 19 maggio e che verrà veicolata sui mercati internazionali.

Il Mare Italia sta evidenziando una performance molto interessante. “Quattro mesi di crescita basata sul giusto pricing” aveva spiegato il direttore commerciale, Massimo Diana, intervistato in una puntata di Gente di Viaggi, evidenziando una performance del Mare Italia diversa, focalizzata su un prodotto che attrae anche la clientela della Penisola.

Al centro dell’offerta del t.o. un prodotto ampio e di qualità, offerto a un prezzo equo e arricchito da una serie di esperienze in grado di rendere unica la vacanza.

Appuntamento lunedì 19 maggio con Ota Viaggi e la digital edition di TTG Italy nella sua versione tradotta in lingua inglese.