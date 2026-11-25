New York e Miami, la California, le Hawaii, Sydney, Tokyo, le Maldive e il Sudafrica: un itinerario che cambia scenario quasi ogni giorno. È il Giro del Mondo 2027 di Costa Crociere, in partenza oggi da Savona a bordo di Costa Deliziosa per un viaggio di 139 giorni attraverso 5 continenti, 29 Paesi e 47 destinazioni, costruito per lasciare più tempo alla scoperta dei luoghi lungo la rotta. Overnight, soste prolungate ed esperienze di più giorni a terra permettono infatti di fermarsi più a lungo nelle destinazioni.

A rendere speciale l'esperienza non è soltanto la successione di luoghi straordinari, ma anche la possibilità di condividerla con persone provenienti da tutto il mondo. La dimensione internazionale della crociera riunisce infatti viaggiatori di numerose nazionalità: tra le più rappresentate figurano francesi, italiani, tedeschi, spagnoli e svizzeri, insieme a ospiti provenienti da molti altri Paesi europei ed extraeuropei.

Uno degli elementi distintivi del Giro del Mondo 2027 sarà proprio il tempo dedicato alle destinazioni. Gli overnight e le soste prolungate consentiranno di fermarsi più a lungo in città come New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, Sydney, Tokyo e Hong Kong, con più ore a disposizione per esplorarle e la possibilità, in alcuni casi, di viverle anche dopo il tramonto e riprendere la visita il giorno successivo. A questo si aggiungono esperienze di più giorni a terra, che ampliano ulteriormente il tempo e lo spazio della scoperta: dal Grand Canyon e Las Vegas al tour di cinque giorni in Giappone tra Tokyo, Kyoto, Nagasaki, Hakone e il Monte Fuji, fino alla possibilità di vivere un safari di tre giorni in una riserva naturale con partenza da Port Elizabeth, in Sudafrica.

Anche a bordo di Costa Deliziosa, rinnovata a novembre 2024, il viaggio cambia insieme alle destinazioni. Per il Giro del Mondo è stato ideato un menù internazionale con ingredienti tipici dei luoghi toccati, mentre l’intrattenimento accompagna gli ospiti lungo la rotta con feste a tema dedicate alle destinazioni. Tra le novità di bordo, il nuovo Sunset Bar, pensato per gli aperitivi al tramonto.

Mentre Costa Deliziosa inizia il suo nuovo viaggio intorno al pianeta, Costa Crociere guarda già alla prossima edizione, con un itinerario che nel 2028 amplia ulteriormente le occasioni di scoperta. Il Giro del Mondo 2028 partirà ancora una volta da Savona, il 25 novembre 2027: 139 giorni attraverso 5 continenti e 3 oceani, per raggiungere 51 destinazioni in 29 Paesi, incluse 21 isole, prima del rientro a Savona l’11 aprile 2028. Tra le novità dell’edizione 2028 ci sarà Celebration Key alle Bahamas, la nuova isola privata che accoglierà per la prima volta gli ospiti Costa. Dal Pacifico all’Oceano Indiano l’itinerario toccherà inoltre Hawaii, Fiji, Samoa, Nuova Zelanda e Australia, per proseguire verso Giappone, Corea del Sud e Sud-est asiatico, quindi Sri Lanka, Maldive e Mauritius e, infine, l’Africa australe, con Sudafrica e Namibia.