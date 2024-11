Ponant guarda con particolare attenzione al segmento dei Solo Travellers. La compagnia di crociere ha infatti dedicato circa 200 fra le sue partenze a questo target, con una serie di viaggi nei quali non viene richiesto il supplemento singola per le cabine.

Un’attenzione in più per questo taget, al quale a bordo viene offerta un’atmosfera intima e raffinata, con opportunità per socializzare nel corso del cocktail dedicato ai solo traveller, un evento esclusivo è pensato per favorire l'incontro e la convivialità tra i partecipanti, creando un'atmosfera piacevole e accogliente sin dall'inizio della crociera.

Uno dei grandi vantaggi per i single a bordo delle crociere Ponant è la flessibilità nel decidere come vivere l'esperienza di viaggio. Se si desidera socializzare, ci si può unire agli altri ospiti per l’aperitivo, la cena o durante le attività comuni. Al contrario, se si preferisce la privacy, Ponant offre la possibilità di avere un tavolo singolo al ristorante, per cenare in tranquillità.

Accanto a questi servizi specifici, le crociere Ponant offrono come sempre destinazioni esclusive, esperienze di scoperta, aree relax e benessere di altissimo livello e un’assistenza personalizzata affidata al personale di bordo.