Precisazione di Rubino, ceo di Kel 12, in merito alla vicenda Tucano

L’amministratore delegato di Kel 12, Gianluca Rubino, è intervenuto poco fa in merito alla notizia sul t.o. Tucano apparsa stamane su questa agenzia stampa.

In una nota inviata a TTG Italia, Rubino precisa: “Dal 1° febbraio 2025, Kel 12 è affittuario dell’azienda Il Tucano comprensiva del brand, del personale e delle relative attività operative, sulla base di un contratto pluriennale attualmente in essere. Tutto il personale de Il Tucano (ad oggi 5 persone) è, a partire dalla suddetta data, entrato ufficialmente a far parte dell’organico di Kel 12, senza alcuna esclusione. Kel 12 prosegue quindi l’attività dell’azienda Il Tucano garantendo piena continuità operativa, professionale e valoriale, nel rispetto della storicità del brand”.