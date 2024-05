Princess Cruises aumenta l’impegno sul Giappone per la stagione 2025-26

Sono già in vendita gli itinerari in Giappone di Diamond Princess per la stagione 2025-26, che vede un ampliamento degli itinerari.

In particolare, crescono le partenze da Tokyo durante la stagione autunnale; l’itinerario prosegue verso Singapore, per consentire di visitare anche il Sud Est Asiatico.

In totale sono 11 i nuovi viaggi in Giappone per la compagnia, con top in Corea e a Taiwan, come riporta travelmole.com.

I clienti inoltre possono combinare diversi itinerari fino ad arrivare a 40 notti di navigazione.