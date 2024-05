Giappone contro l’overtourism, un muro per coprire la vista del Monte Fuji

Combattere l’overtourism è un imperativo categorico del Giappone. Talmente imperativo da cancellare alcune delle viste più iconiche del Paese pur di liberarsi da masse di turisti maleducati e cafoni.

Succede nella città di Fujikawaguchiko, nella prefettura di Yamanashi, dove un parcheggio di un minimarket viene regolarmente preso d’assalto per scattare una fotografia del monte Fuji. I turisti non danno tregua alla zona, con ingorghi di traffico, sporcizia e rumore.

Così, si legge sul Sole 24 Ore, la cittadina ha deciso di coprire l’iconica vista con una rete, in modo da impedire gli scatti da quel punto. Anche perché la vista della montagna è fotografabile per diversi chilometri, e in questo modo i turisti sono spinti a non concentrarsi tutti nello stesso luogo.

Una delusione per i visitatori, ma anche qualche residente pare non essere del tutto convinto di una scelta che potrebbe non essere definitiva.