Princess Cruises arriva sul mercato con un esclusivo pacchetto Vip per la prossima crociera a tema ‘The Love Boat’, in programma dal 31 agosto al 7 settembre.

Gli appassionati della celebre serie tv avranno modo di conoscere gli attori che hanno recitato nel telefilm durante una navigazione tra New England e Canada a bordo di Enchanted Princess.

Tra le esperienze previste per i fan di ‘Love Boat’ vi sono, per esempio, il cocktail party con il cast, una sessione di Q&A per addentrarsi nei segreti del telefilm, un accesso privilegiato al meet & greet con le star e una cena con i loro beniamini.

Come riporta travelpulse.com l’itinerario di 7 giorni partirà da New York City per proseguire poi verso Boston, il Maine, Saint John, New Brunswick e Halifax in Nuova Scozia. Infine, numerose saranno le attività dedicate tra cui il momento quiz per i veri esperti della serie e la proiezione degli episodi durante l’appuntamento cinematografico Movies Under the Stars.