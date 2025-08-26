Sarà la più ampia programmazione di sempre dal Giappone quella che verrà messa in campo da Princess Cruises per il 2027. La compagnia commercializzata in esclusiva in Italia da Gioco Viaggi posizionerà due navi gemelle realizzate proprio nel Paese, la Diamond e la Sapphire, per crociere che toccheranno 45 destinazioni in 6 Paesi con itinerari da 7 a 28 notti da marzo a dicembre 2027.

“Abbiamo un legame profondo con il Giappone e siamo orgogliosi di offrire 2 navi dedicate e un’attenzione particolare all’immersione culturale per un’esperienza straordinaria – commenta il presidente Gus Antorcha -, tra ciliegi in fiore, grandi festival e itinerari che catturano tutta la magia e l’eleganza di questa destinazione affascinante”

Tra gli itinerari più rappresentativi, la crociera dei ciliegi in fiore programmata per seguire la fioritura da sud a nord attraversando le 4 isole principali del Giappone e la circumnavigazione del Giappone con scali a Osaka, Hiroshima, Nagasaki e altre città simbolo. Prevista anche una full immersion nell’arte culinaria giapponese oltre che nello spettacolo e nella musica.