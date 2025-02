Princess Cruises rafforza gli itinerari naturalistici in Alaska

Aumentano le proposte di crociere in Alaska targate Princess Cruises. La compagnia ha ampliato il catalogo degli itinerari nei parchi nazionali del Paese per le stagioni 2025 e 2026 includendo, fra gli altri, un programma che consente la visita di cinque aree protette in un unico viaggio. L’espansione fa seguito al lancio, nel 2024, di un itinerario ‘National Parks Expedition’ di 15 giorni, che combina il percorso in treno alla visita dei parchi e ai soggiorni nei lodge immersi nella natura.

Quest’anno, spiega Travel Weekly, la varietà di pacchetti include visite dai due ai cinque parchi nazionali, insieme al viaggio in treno e ai soggiorni in lodge. Le proposte vanno dalla scoperta di due parchi in nove giorni, a quella dai tre ai quattro parchi in 14 giorni e, infine, l’itinerario che prevede cinque parchi in 15 giorni.

Tra le mete maggiormente interessanti per i crocieristi Glacier Bay, Denali, Wrangell-St. Elias, Kenai Fjords e Katmai. Princess salperà con sette navi in Alaska durante la stagione 2025, seguite da altre otto l’anno successivo. Le unità salperanno da cinque porti di partenza: Los Angeles, San Francisco, Seattle, Vancouver e Whittier.