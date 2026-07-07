Dopo mesi di incertezza, il mercato dei viaggi a lungo raggio torna a dare segnali positivi. A fotografare la situazione è Marco Peci, direttore commerciale e marketing di Quality Group, che ha affermato che “nelle ultime tre settimane la crescita è stata importante rispetto al 2025”, sottolineando come il rallentamento registrato in primavera stia progressivamente rientrando.

La ripresa, però, non riguarda tutte le destinazioni. Restano ancora in difficoltà gli Stati Uniti, che pur mantenendo volumi elevati registrano un netto ridimensionamento rispetto al 2024, insieme a India, parte degli Emirati Arabi e dell’Africa subsahariana.

Le mete vincenti

Al contrario, stanno trainando il mercato il Nord Europa, il Marocco, l’Egitto e soprattutto l’Asia, con Cina, Giappone e Indocina in forte crescita. “Il volume d’affari che oggi registriamo sulla Cina è il più importante della nostra storia”, ha aggiunto, ricordando che Quality Group programma la destinazione da oltre cinquant’anni.

Anche il Sud America continua a guadagnare terreno. Argentina, Brasile e Colombia stanno registrando incrementi nell’ordine del 22-23%, mentre il brand Latin World aveva già superato al 30 giugno il fatturato dell’intero 2025.

Sul fronte delle prenotazioni, Quality Group registra un calo del 7% sul prenotato relativo alle partenze del periodo luglio-dicembre rispetto allo scorso anno, mentre il consuntivo delle partenze effettuate tra gennaio e giugno si attesta a -4,3%. Secondo Peci, si tratta però di un dato destinato a migliorare grazie alla ripresa delle ultime settimane.