Le crociere continuano a crescere. Il rapporto annuale di Clia ‘State of the Cruise Industry’ certifica la resilienza e la vivacità del comparto anche nel 2025. “La crociera - spiega il presidente e ceo dell’associazione, Bud Darr - continua a essere uno dei settori turistici più dinamici e resilienti, crescendo di pari passo con la forte domanda, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni e i nuovi crocieristi”.

Pur rappresentando solo il 2% dei viaggi e del turismo a livello globale, il settore crocieristico genera un impatto economico significativo sulle comunità di tutto il mondo. “Il settore è un motore economico essenziale - rimarca Darr - che genera sulle comunità oltre 168 miliardi di dollari, supportando 1,6 milioni di posti di lavoro e investendo decine di miliardi oggi nella flotta sostenibile del futuro”.

Nuovi crocieristi

A trainare la crescita del comparto, l’arrivo di nuovi crocieristi. Secondo il rapporto, infatti, il 31% dei passeggeri degli ultimi due anni ha navigato per la prima volta e l’82% di questi ha intenzione di farne un’altra.

Tra i clienti più entusiasti, riporta traveldailynews.com, la Generazione X e i Millennial, attratti dalla varietà di esperienze e dalla possibilità di poter visitare più destinazioni, nonché dal valore stesso di una vacanza in crociera.

Guardando il mercato dei viaggi organizzati, le crociere sono il prodotto con i più elevati indici di soddisfazione rispetto ad altre opzioni di vacanza. A confermare questa tendenza i dati delle ripetizioni: il 25% dei repeaters viaggia due o più volte all’anno; il 14% due volte all’anno; e l’11% dalle tre alle cinque crociere all’anno.

La forte domanda per spedizioni ed esplorazioni rappresenta un altro forte boost per il settore: nel 2024 i crocieristi che hanno scelto queste formule sono aumentati del 22% rispetto al 2023. A fare la differenza l’ampia scelta di itinerari, la proposta sostenibile e di alto valore.

Sostenibilità

Parallelamente, il comparto si mostra sempre più sensibile verso le tematiche ambientali e la sostenibilità. In primis si conferma capace di gestire i flussi in modo organizzato, grazie alle ampie finestre di prenotazione dei consumatori, soliti prenotare i viaggi con un anno o più di anticipo.

Inoltre, sono numerosi gli investimenti sul fronte della decarbonizzazione. Entro il 2028, il 50% di tutta la nuova capacità di navi da crociera sarà dotata di motori alimentati a Gnl/metanolo. E oltre il 61% della flotta Clia è già predisposta per la connessione alla rete elettrica terrestre, una percentuale destinata a raggiungere il 72% entro il 2028.