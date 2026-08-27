Rccl vuole un nuovo terminal a Galveston

Royal Caribbean Group ha avviato l’iter per la costruzione di un nuovo terminal crociere a Galveston.

La nuova struttura, come riporta travelweekly.com, sorgerebbe al Molo 14, andandosi ad aggiungere al terminal da 125 milioni di dollari di Royal Caribbean al Molo 10.

Al momento la questione è in mano al consiglio di amministrazione del porto, che sta valutando un memorandum d’intesa. Rodger Rees, ceo del porto di Galveston, ha espresso il suo sostegno al nuovo terminal, affermando: “Siamo entusiasti di essere inclusi nei piani di espansione della compagnia”.

Galveston sta crescendo molto sul fronte delle crociere. L’Icon of the Seas, la Liberty of the Seas e la Symphony of the Seas salperanno tutte da Galveston il prossimo anno. Inoltre Msc ha iniziato a operare sullo scalo lo scorso autunno, partendo da un nuovo terminal.