Debutterà in Europa nella primavera del 2025 la rinnovata Allure of the Seas di Royal Caribbean International, proveniente da un restyling da 100 milioni di dollari con il quale sono state aggiunte nuove esperienze a bordo, attività e 35 opzioni enogastronomiche a bordo. Per il ritorno in acqua sono previste crociere da 7 giorni nel Mediterraneo con partenza da Barcellona.

“Dalle nuove Icon e Utopia of the Seas fino alla trasformazione da oltre 100 milioni di dollari di Allure of the Seas, abbiamo triplicato i modi in cui i viaggiatori possono partire e creare ricordi con Royal Caribbean - spiega Jay Schneider, chief product innovation officer -. Allure sarà reimmaginata con il meglio di Royal Caribbean e di ciò che i viaggiatori amano”.

Dopo i riscontri positivi della rinnovata Oasis of the Seas nel 2019, Allure è l'ultima della classe Oasis a essere reimmaginata come parte del programma Royal Amplified di Royal Caribbean, inaugurato per la prima volta nel 2018.