La domanda per le crociere continua a essere sostenuta e, dunque, la corsa dei prezzi non si fermerà ancora per diverso tempo.

Questa l’analisi di Royal Caribbean, che sta registrando volumi di prenotazione in continua crescita, con conseguente aumento delle tariffe.

Come riporta ttgmedia.com, il presidente e chief executive di Royal Caribbean Group, Jason Liberty, ha precisato che le crociere europee stanno registrando livelli record sia per il volume delle prenotazioni che per i prezzi.

La tendenza non si smorzerà a breve: secondo la compagnia proseguirà ancora per il 2025 e oltre.

Gli effetti cui conti

E i conti sorridono: Royal Caribbean nel secondo trimestre dell’anno ha raggiunto un utile netto di 854 milioni di dollari, in aumento rispetto a un utile di 459 milioni nello stesso periodo del 2023. La redditività netta è aumentata del 13,3% anno su anno poiché il fattore di carico sulle sue navi è aumentato di 3 punti percentuali, arrivando al 108%.

Risultati che superano le “già elevate” aspettative, come ha sottolineato Liberty.

Non solo: il numero uno del gruppo ha anche evidenziato come le vacanze in crociera attualmente abbiamo un “divario di valore del 20% rispetto alle vacanze di terra”.