Riprotezioni e cancellazioni: gli aggiornamenti di Naar Bespoke Travel

Anche Naar Bespoke Travel si attiva per supportare agenzie di viaggi e clienti che hanno pratiche di viaggio aperte per le destinazioni interessate dal conflitto in Medio Oriente.
L’operatore informa che per tutte le pratiche con destinazione finale Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar per partenze fino al 15 marzo 2026 sarà possibile cancellare senza penali con rimborso integrale tramite voucher delle somme versate.
Se invece il cliente sceglie una riprogrammazione del viaggio eventuali differenze di prezzo saranno riconosciute da Naar Bespoke Travel qualora il nuovo importo risulti inferiore, mentre in caso di importo superiore, i costi aggiuntivi saranno a carico del cliente.
Per prenotazioni con partenza oltre il 16 marzo, seguiranno ulteriori comunicazioni sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli enti istituzionali, dai vettori e dai partner locali.
In caso di cancellazione volontaria non collegata alle misure sopra indicate, restano applicate le penali contrattuali previste.
“La sicurezza dei nostri clienti rappresenta la nostra priorità assoluta – dice una nota del t.o. -. Stiamo gestendo la situazione con la massima tempestività, in coordinamento costante con partner istituzionali e vettori aerei.”
Per quanto riguarda invece le pratiche con transito presso aeroporti attualmente coinvolti, per i clienti con partenze confermate fino all’8 marzo, Naar Bespoke Travel proporrà tempestivamente soluzioni alternative.
Anche in questo caso eventuali differenze di prezzo saranno riconosciute da Naar Bespoke Travel se inferiori al valore originario mentre maggiori costi saranno dovuti dai clienti se superiori al valore del pacchetto acquistato.
Nel caso in cui non vi siano soluzioni alternative per mancanza di disponibilità, il cliente avrà facoltà di cancellazione senza penali con rimborso integrale tramite voucher delle somme versate.
Per le partenze oltre il 9 marzo, seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena disponibili.