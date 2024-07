Royal Caribbean International, in occasione dell'inaugurazione di Utopia of the Seas (nella foto), ha annunciato che sta lavorando su una nuova classe di navi. A comunicarlo è stato Michael Bayley, ceo della compagnia, il quale ha già svelato che il nome sarà 'Discovery class' e comprenderà delle navi più piccole che potrebbero così consentire l'ingresso in porti come Tampa e Baltimora, difficili da raggiungere a bordo delle grandi imbarcazioni.



Inoltre, come riporta travelweekly.com , i vertici dell'azienda hanno fatto sapere che nel corso della prossima primavera, Royal sposterà una seconda nave a Los Angeles. Sarà Ovation of the Seas, che navigherà su itinerari da tre, cinque e sei notti a partire dal 28 maggio.