Royal Caribbean International ha nominato Meghan Trainor madrina della nuova Utopia of the Seas; a partire dal 15 luglio al via la tre giorni di super festeggiamenti.

A bordo, nel corso di un’esclusiva crociera di tre notti, tantissimi saranno i momenti di festa: dall’esibizione dal vivo su Utopia della cantante di ‘Timeless’ - quando la nave arriverà a Perfect Day at CocoCay - alla festa per l’assegnazione del nome, a cui prenderà parte la nuova madrina. Tutto questo avverrà pochi giorni prima del debutto ufficiale della nuova vacanza, previsto il 19 luglio a Port Canaveral.

“È un onore unirmi alla famiglia Royal Caribbean come madrina di Utopia of the Seas e dare il là ai festeggiamenti in arrivo” ha dichiarato Meghan Trainor.

Per dare il via ai festeggiamenti di tre notti, Royal Caribbean e Trainor battezzeranno ufficialmente Utopia con ospiti speciali, membri dell’equipaggio della nave e media. Trainor, in qualità di madrina, si unirà a una tradizione marittima di lunga data quando invocherà la sicurezza per la vacanza breve per eccellenza, il suo equipaggio e i milioni di ospiti Utopia negli anni a venire. La festa continuerà con l’esclusivo spettacolo di Trainor nell’iconico AquaTheater all’aperto, e i fan potranno anche scivolare dietro le quinte per incontrare la star di persona.

“Utopia of the Seas è il luogo in cui sfruttare al massimo il week-end e ogni momento è più di uno stato mentale, è una realtà a prescindere dal giorno della settimana. Questa è la vacanza breve sinonimo di festa da celebrare con gli amici, in famiglia e di nuovi ricordi da creare insieme - ha aggiunto Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. Meghan incarna davvero tutto questo: a partire da chi è a come condivide la sua musica con il mondo. Ed è per questo che è la madrina perfetta per rappresentare l’energia del super weekend di Utopia”.

Utopia parte con la formula di vacanze di 3 notti nel corso del week end e di 4 notti nei restanti giorni feriali. Amici e famiglie potranno festeggiare le loro importanti ricorrenze o semplicemente vivere momenti di evasione proprio come piace a loro con una serie di esperienze che mettono in campo l’incredibile energia del week-end. In opzione, oltre 40 opportunità per cenare, bere e divertirsi, tra cui una serie di feste soltanto di Utopia, due casinò e Royal Railway - Utopia Station, un’esperienza culinaria immersiva ambientata in un vagone ferroviario; un numero di piscine maggiore dei giorni di vacanza; elettrizzanti emozioni; intrattenimento spettacolare tra aria, ghiaccio, acqua e sul palcoscenico.