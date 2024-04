Royal Caribbean lancia le crociere dell’Eurovision in Europa

Arrivano le crociere ufficiali dell’Eurovision a cura di Royal Caribbean, partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest per il 2024 e il 2025. La compagnia, infatti, mette in campo nei giorni della manifestazione 4 viaggi durante i quali i fan del più grande evento musicale al mondo e dell'intrattenimento dal vivo potranno vivere il Gran Finale dello show in modo del tutto nuovo.

A bordo di Anthem, Explorer, Oasis e Odyssey of the Seas si terranno esperienze davvero speciali legate all'intrattenimento, alla ristorazione e a molto altro ancora.

Mentre navigheranno da una destinazione all'altra, gli amanti dello show, nel corso di queste nuove vacanze a tema, troveranno a bordo una serie di esperienze legate Eurovision, con menù e bevande speciali e sorprese uniche. Le aree dedicate all’intrattenimento di Royal Caribbean si trasformeranno nei luoghi perfetti dove assistere all'incoronazione del vincitore nel corso della finale tanto attesa.

Le crociere Eurovision partiranno il 5 maggio da Barcellona su Oasis of the Sea, sempre il 5 maggio ma da Civitavecchia su Odyssey of the Seas , il 10 maggio 2024 da Southampton su Anthem of the Seas e l’11 maggio da Ravenna su Explorer of the Seas .

“Milioni di fan in tutto il mondo guardano l'Eurovision Song Contest da casa ogni anno, e ora queste crociere danno loro la possibilità di riunirsi e celebrare il più grande evento musicale dal vivo del mondo in un modo mai visto prima, mentre viaggiano attraverso per l'Europa” dice Ben Bouldin, vice presidente per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa di Royal Caribbean International.

In qualità di partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest, Royal Caribbean darà vita a un'ampia gamma di attività ed esperienze nel 2024 e 2025, tra cui visibilità del marchio durante l'evento, la promozione della città ospitante e molto altro ancora.