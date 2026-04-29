Royal Caribbean: nuovo ordine per altre due navi della classe Icon

Non si fermano gli investimenti di Royal Caribbean. Dopo l’annuncio dell’apertura del primo Royal Beach Club in Europa, a Santorini, nuova leva strategica integrata nell’escursione ‘Ultimate Santorini Day’, il gruppo rilancia sull’espansione della flotta.

Rci ha infatti effettuato un ordine fermo per la sesta e la settima nave classe Icon con il cantiere navale finlandese Meyer Turku, la cui consegna è prevista per il 2029 e il 2030. L'anno scorso, la compagnia di crociere aveva annunciato un ordine fermo per la quinta nave della classe .

La terza nave Icon, Legend of the Seas, debutterà questo luglio nel Mediterraneo e la quarta, Hero of the Seas, arriverà a Miami nell'agosto 2027. Royal Caribbean ha un accordo a lungo termine con Meyer Turku in Finlandia che garantisce spazio nel cantiere fino al 2036.