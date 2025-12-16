Royal Caribbean: taglio del nastro per il Royal Beach Club Paradise Island

Taglio del nastro alla presenza delle autorità e ai vertici della compagnia per il Royal Beach Club Paradise Island di Royal Caribbean, che ospiterà i primi crocieristi a partire dal prossimo 23 dicembre.
“Il Royal Beach Club Paradise Island – spiega la compagnia in una nota - è pronto a ridefinire la giornata ideale in spiaggia con esperienze all-inclusive per ogni visitatore. Dalle giornate di festa tutto il giorno al Party Cove con The Floating Flamingo – il più grande swim-up bar del mondo – all'atmosfera rilassata di Chill Beach e al divertimento continuo in famiglia a Family Beach, i visitatori possono creare la loro giornata in spiaggia ideale in molti modi diversi”.
La new entry segna un nuovo passo nell’evoluzione di Royal Caribbean, che continua a diversificare l’offerta proponendo ai clienti diverse opzioni oltre alla classica crociera in mare.