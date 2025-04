Costa Crociere ha rinnovato l’accordo che vede TPL Linea quale partner commerciale esclusivo per il servizio di collegamento dedicato ai crocieristi in transito da Savona. L’intesa prevede il trasferimento dei passeggeri dal parcheggio del centro commerciale “Le Officine” al Palacrociere e viceversa.

Il servizio, svolto in via esclusiva da TPL Linea, riveste un’importanza strategica per l’organizzazione logistica degli imbarchi e degli sbarchi, contribuendo a ottimizzare i flussi di viaggiatori e ridurre la congestione viaria nelle aree limitrofe al porto.

“La conferma di TPL Linea come partner commerciale esclusivo da parte di Costa Crociere - dichiara Vincenzo Franceri, presidente di TPL Linea - è il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e dell’impegno che quotidianamente dedichiamo a garantire servizi efficienti, puntuali e all’altezza delle aspettative di un operatore internazionale”. Per facilitare l’organizzazione del viaggio è stata attivata un’area dedicata sul sito del Palacrociere per la prenotazione online del servizio. Le tariffe applicate sono pari a 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini, comprensive di andata e ritorno. Il trasporto è invece gratuito per i bambini sotto i 3 anni.