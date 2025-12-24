Seabourn lancia la Cape to Cape World Cruise 2028

Un viaggio di 120 giorni a bordo della Seabourn Quest con partenza il 7 gennaio 2028. È la Cape to Cape World Cruise lanciata da Seabourn per iniziare i festeggiamenti del 40° anniversario della compagnia di crociere.

Il viaggio si estenderà per oltre 26.000 miglia nautiche, esplorando cinque continenti e più di 50 destinazioni fra due capi leggendari: Capo Horn in Sud America e Capo di Buona Speranza in Sudafrica.

La nave visiterà anche numerose destinazioni iconiche e remote in Antartide, Isola di Pasqua, Isole Falkland e altro ancora.

“Mentre celebriamo 40 anni di crociere, la Cape to Cape World Cruise del 2028 mostra come il lusso incontri l'esplorazione a bordo di Seabourn: raggiungendo destinazioni fuori dai sentieri battuti e offrendo al contempo la semplicità, il comfort e il calore che i nostri ospiti apprezzano - ha dichiarato Mark Tamis, presidente di Seabourn -. Questo viaggio unisce rare esperienze in stile spedizione con la premurosa ospitalità che caratterizza la navigazione a vela con Seabourn.”