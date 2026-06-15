Alpitour World rafforza gli impegni sul fronte dell’accessbilità. Il gruppo torinese lancia ‘Senza Barriere’, progetto sviluppato nell’ambito di ‘Destinazione Cambiamento’, programma dedicato alla responsabilità sociale d’impresa.

Realizzata con il supporto di Handy Superabile, realtà impegnata nella promozione dell’accessibilità nel turismo con cui l’operatore collabora già da 10 anni, l’iniziativa punta a fornire alle persone con disabilità motoria informazioni dettagliate e strumenti concreti per individuare la soluzione di vacanza più adatta alle proprie esigenze.

Mappatura dei resort

Nell’ambito del progetto, riporta Ansa.it, sono stati effettuati sopralluoghi approfonditi in oltre cinquanta hotel e resort, con la realizzazione di schede tecniche complete, corredate da descrizioni dettagliate degli spazi e da un’ampia documentazione fotografica dedicata agli aspetti legati all’accessibilità. Uno strumento che consente ai viaggiatori di valutare in anticipo l’idoneità delle strutture in base alle proprie esigenze e ai diversi livelli di mobilità.

Il progetto ha riguardato alcune delle destinazioni più richieste dal mercato, dal Mediterraneo - Italia, Grecia, Spagna e Tunisia - fino alle mete long haul come Messico, Repubblica Dominicana, Madagascar, Egitto e Oman.