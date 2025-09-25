Simonetti, World Explorer: “TTG momento fondamentale per noi”

Kenya, Tanzania e Sudafrica. Poi Egitto e Sud Est asiatico. Saranno questi i principali focus della galassia Explorer nel corso della partecipazione a TTG Travel Experience a Rimini. Dopo un anno contrassegnato dalla nascita del brand Maldive Explorer, il t.o. punta ora a un 2026 di conferme già a partire dalle prossime festività di fine anno.

“Saremo come di consueto ospiti dell’African Village, dove avremo modo di confrontarci, oltre che con i nostri storici partner commerciali, le agenzie di viaggi, anche con le altre realtà che lavorano in Italia sulle nostre stesse destinazioni – spiega il titolare Alessandro Simonetti -. TTG Travel Experience è un momento fondamentale anche per questo: comparare la nostra offerta a quella degli altri, la cui prospettiva ci aiuta a cogliere meglio punti di forza e aree di miglioramento”.

Per il continente africano spicca in particolare l’offerta Kenya Explorer ITA di 10 giorni e 7 notti accompagnati da guide/autisti parlanti italiano. Novità anche per l’Egitto Experience, un’avventura nella terra dei Faraoni, vista dal fiume. “Vorremmo proporre per il prossimo anno la destinazione in modo esclusivo, distinguendoci dalle proposte di massa, sottolineando il nostro plus più importante: una guida locale di lingua italiana che seguirà chi ci sceglie per tutta la durata del viaggio. Abbiamo voluto creare un pacchetto che semplifichi il lavoro degli agenti, offrendo un prodotto chiaro, solido e immediatamente vendibile”, aggiunge Simonetti.

Tra le grandi novità della programmazione World Explorer, completamente rinnovata nell’intero ambito geografico dell’Asia Sudorientale, si segnala per il nuovo accordo tra il tour operator e la compagnia aerea Vietnam Airlines, grazie al quale, con collegamenti diretti, i clienti dell’operatore potranno raggiungere Hanoi senza scalo, da Milano Malpensa.