Skill Up! with Naar 2026 fa tappa in Sicilia

Fa tappa in Sicilia il workshop ‘Skill Up! with NAAR 2026’ con tre giorni di networking, formazione e confronto professionale. Il roadshow del tour operator, ospitato al Club Med Cefalù, ha permesso agli agenti di viaggi di incontrare importanti realtà internazionali del turismo attraverso sessioni plenarie ed incontri one-to-one di approfondimento.

Il workshop nasce infatti con l’obiettivo di creare occasioni concrete di aggiornamento professionale, networking e confronto diretto tra distribuzione e partner del settore turistico, all’interno di un format dinamico e fortemente orientato alla relazione.

Accanto ai momenti formativi, il programma include anche occasioni di networking informale e attività esperienziali, in linea con la filosofia Bespoke Travel di Naar, orientata alla costruzione di esperienze di viaggio curate e personalizzate.

“Skill Up! rappresenta per noi molto più di un workshop: è un’occasione concreta per creare relazione, ascolto e confronto insieme alle nostre migliori agenzie di viaggi e fornitori partners - commenta Luca Battifora, general manager di Naar -. Abbiamo voluto costruire un format capace di unire contenuti professionali, aggiornamento e valore umano, mettendo al centro il dialogo diretto con partner e agenti, in un contesto che favorisca il confronto autentico e la nascita di nuove opportunità. La grande partecipazione registrata in tutte le tappe conferma quanto il mercato senta oggi il bisogno di esperienze condivise, relazioni solide e strumenti concreti per affrontare un settore in continua evoluzione”.

La tappa di Cefalù, articolata su due giorni e mezzo, ha previsto anche momenti di intrattenimento e attività organizzate dal resort, pensati per favorire la relazione informale tra partner e agenti di viaggi e per far sperimentare in prima persona il valore dell’esperienza Club Med: dai momenti conviviali ai format serali a tema, fino alle attività leisure e agli spazi dedicati al relax, in un equilibrio tra aggiornamento professionale ed esperienza di soggiorno.

“Siamo lieti di aver ospitato presso il Club Med Cefalù una tappa del roadshow Skill Up! Naar 2026, offrendo alle agenzie l’opportunità di vivere in prima persona la nostra filosofia di ‘Premium All Inclusive’ - dice Rabeea Ansari, managing director Club Med Sud Europa e mercati emergenti -. Con 75 anni di storia e una presenza globale di circa 60 resort, condividiamo con Naar l’obiettivo di offrire ai viaggiatori italiani esperienze di alto livello, curate in ogni dettaglio.”