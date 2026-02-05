Sostenibilità, Mangia’s si consolida tra i top performer Esg

Mangia’s consolida il proprio posizionamento tra i top performer Esg in Italia.

L’asset Aeroviaggi Direct Investment ha ottenuto 80/100 nel benchmark internazionale Gresb, classificandosi terzo su otto operatori e distinguendosi per la qualità delle politiche ambientali, sociali e di governance, in un contesto in cui i peer presentano un Gross Asset Value medio più elevato. Il risultato si affianca alla riconferma del rating GIF e al rinnovo, per il terzo anno consecutivo, della certificazione Great Place To Work®.

Nel 2025 il Gruppo ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2024 e avviato una rendicontazione Esg periodica sugli asset, monitorando consumi energetici e idrici, governance e persone. “Un traguardo che crea valore duraturo per investitori, dipendenti e territori” commenta Marcello Mangia. Tra le iniziative sociali, il sostegno a Palermo in Rosa e la donazione di 400 alberi per la città.