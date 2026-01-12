Il 2026 per il Gruppo Mangia’s si apre con l’acquisizione dell’Acacia Resort, 4 stelle nella zona di Cefalù, in Sicilia. Il resort avrà come target soprattutto le famiglie e presenterà una formula all inclusive disponendo di 251 camere di diverse tipologie (dalle standard e superior fino alle soluzioni deluxe, oltre alle family room) e pet friendly.

“Acacia Resort nasce in piena sinergia con il resort di Pollina e quello di Himera. Insieme costituiscono un vero e proprio ecosistema nella costa di Cefalù e lungo la costa settentrionale dell’isola, che ci consente di affermarci come primo operatore alberghiero dell’area” ha dichiarato Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Group. “È un modello pensato per valorizzare il territorio e amplificare in modo significativo l’esperienza di soggiorno dei nostri ospiti. Un percorso di crescita solido e strutturato che nel 2026 ci porterà a superare le 4mila camere complessive”.

Il gruppo punta a fare dell’Acacia anche un polo congressuale valorizzando le quattro sale modulari e attrezzate (con capienze fino a 410 persone) e un’ulteriore area meeting.