Sporting Vacanze:nasce Anima,il nuovo concept

Dall’introduzione di Seychelles e Red Sea all’ampliamento della programmazione dedicata alle Maldive, con l’inserimento di nuovi resort, fino a un nuovo concept dedicato ai viaggi esperienziali: Anima. Sono solo alcune delle novità del catalogo ‘Sfumature di Viaggio’ di Sporting Vacanze. “Anima - ha spiegato nella presentazione romana il general manager Andrea Vannucci - non include semplici viaggi accompagnati. Non sono gruppi. Sono esperienze condivise. Viaggi dove saremo noi ad accompagnare i clienti. Dove il rapporto umano torna al centro. Dove ogni incontro diventa parte del viaggio”.

Con Anima, Sporting Vacanze rafforza dunque il proprio impegno verso una concezione del turismo che mette al centro le persone, le relazioni e la scoperta autentica dei luoghi, trasformando ogni partenza in un’esperienza da vivere e condividere.

La nuova programmazione, dicevamo, include un rafforzamento delle proposte maldiviane, ma anche le new entry Seychelles e Red Sea, sempre più richieste da una clientela alla ricerca di esperienze di alto livello. Per accompagnare il cliente nella scelta della propria esperienza ideale la sezione ‘Ispirazioni di Viaggio’ raccoglie itinerari e tour organizzati, suddivisi per destinazione. Infine tra le curiosità la presenza di una pagina dedicata al Gattopardo di Lampedusa.