Star Clippers anticipa l’estate 2027: nuovi porti e itinerari inediti

Il 2027 di Star Clippers guarda ai repeaters. La compagnia, infatti, ha confermato anche per l’estate 2027 il ritorno dell’intera flotta nel Mediterraneo, con itinerari inediti e nuovi porti di scalo tra Sud Italia, Grecia e Turchia.

“Con i nuovi itinerari dell’estate 2027 rivolgiamo la nostra attenzione ai repeaters, che costituiscono ad oggi oltre il 60% dei nostri passeggeri – dice Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers Italia e Svizzera italiana – e possono così trovare un motivo in più per tornare a viaggiare con noi, visitando porti che non hanno mai visto dalla prospettiva privilegiata di un grande veliero Star Clippers”.

Il Mediterraneo orientale sarà presidiato da Star Flyer con il nuovo itinerario intitolato Odissea delle Isole Greche. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla Turchia, esplorata con itinerari da 10 e 11 notti tra Istanbul e il nuovo home-port di Antalya. “Volevamo arricchire la nostra proposta su Grecia e Turchia – spiega Gfölner – abbinando ai grandi classici come Mykonos e Santorini (che pure rimangono, in misura minore, nella pianificazione, ndr) destinazioni di nicchia, amate e frequentate principalmente da velisti, più che da croceristi. Segnaliamo, a tal proposito, anche la proposta Yachtsman’s Paradise, tra Istanbul e il Pireo, costruita proprio su quei porti dove le grandi navi non arrivano”.

Restano invariati gli home-port che coinvolgeranno per l’estate 2027 le coste italiane: Venezia e Civitavecchia saranno nuovamente le protagoniste, rispettivamente, degli itinerari nell’Adriatico e nel Tirreno. Se per gli itinerari in partenza dalla Serenissima, oltre agli scali di Pesaro, Otranto, Barletta e Monopoli (già previsti nel 2026), la grande novità riguarda il porto albanese di Saranda, nel Tirreno si assisterà agli esordi del nuovo itinerario da 10 notti ‘Sicilia Svelata e Tesori d’Italia’, che toccherà Trapani e Palermo, il porto di Termini Imerese (con transfer via navetta a Cefalù) e, tornando sul continente, Vibo Marina e Agropoli.

“Importante, per noi, avere a disposizione itinerari di durata maggiore anche nel Mediterraneo – chiarisce Gfölner –; nei Caraibi la formula ci sta dando ragione e vogliamo metterla in uso anche nel Vecchio Continente. Nascono così sia i viaggi tra Istanbul e Antalya lungo la costa dell’Anatolia, che quelli nell’Italia del Sud, con grandi ritorni come la Sicilia Tirrenica e nuovi spunti in Calabria e Cilento.”