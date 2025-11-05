TTG Italia
Royal Clipper, estate 2026 nel Mediterraneo

Star Clippers annuncia per l’estate 2026 il debutto della Royal Clipper nel Mediterraneo orientale. La più grande nave a vela a cinque alberi al mondo solcherà per la prima volta le acque dell’Adriatico con crociere di 7 giorni in partenza da Venezia ogni sabato, dal 27 giugno al 22 agosto.

L’itinerario toccherà Croazia, Montenegro e Italia, alternando porti iconici come Dubrovnik e Rovigno a gemme meno battute come Sebenico e l’isola di Vis.

La Royal Clipper, simbolo di eleganza e navigazione sostenibile, coniuga il fascino della vela tradizionale con i comfort di un boutique hotel sul mare: cabine raffinate, cucina gourmet, spa, ponti panoramici e accesso a baie riservate.

Con un’impronta ecologica ridotta e attenzione all’autenticità, la nave offre un nuovo modo di vivere il lusso lento sull’Adriatico.

