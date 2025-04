Star Clippers: così si trasforma il profilo della clientela

Prima il veliero, poi l’itinerario. Grazie all’uso combinato di virtual tour e digital communities, il profilo di specializzazione della clientela Star Clippers continua oggi a innalzarsi, al punto tale che la scelta della crociera appare sempre più influenzata dal tipo di nave a disposizione. “Dal momento che le nostre tre tall ships sono repliche esatte di imbarcazioni storiche - spiega Birgit Gfölner, sales manager Italy&Italian Switzerland Star Clippers - chi si avvicina al prodotto nutre già un forte interesse per le loro caratteristiche, ma trascinato dalla vivacità dei dibattiti sulle pagine social Star Clippers tende a non accontentarsi più dello status di neofita occasionale: vale tanto per le famiglie, maggiormente fruitrici delle offerte invernali o delle stagioni di spalla, quanto per le coppie e compagnie di giovani coppie in crociera soprattutto d’estate. Il desiderio di trasformarsi in specialisti della navigazione, rafforzato dall’effetto ciurma, sta spingendo il tasso dei repeater ben oltre il 65%”.

La condivisione di informazioni pratiche e tecniche sulle navi porta dunque a privilegiare itinerari nei quali le lezioni di bordo possano essere abbinate alla visita di musei marittimi, o in ogni caso a località in cui le tradizioni di mare siano eredità viva nei territori visitati. “Naturalmente continuiamo a introdurre nuove destinazioni - aggiunge Gfölner - anche perché i porti dell’Adriatico interessati al nostro segmento sono in forte espansione, mentre il ventaglio delle crociere tematiche resta ampio e differenziato, spaziando dallo yoga al wellness, dall’arte sommelier alla fotografia. Oggi, però, la voglia di acquisire capacità qualificanti rappresenta una delle tendenze intergenerazionali più forti, oltre che lo stimolo perfetto per consolidare legami internazionali fra gli ospiti”.