Star Clippers, dall’inverno le nuove crociere da Grenada

Novità in casa Star Clippers, che nell’inverno 2025/2026 ai Caraibi vede l’esordio di Grenada come porto di partenza di itinerari che toccheranno anche il Costa Rica orientale, la Giamaica e le Cayman a bordo del veliero Star Clipper.

“Abbiamo grandi aspettative – commenta Birgit Gfölner, direttore vendite per Italia e Svizzera italiana – nei confronti di queste crociere e di questo nuovo porto, sulla scia del successo della novità Nizza per quanto riguarda la prossima stagione estiva: le cinque partenze dal porto francese tra settembre e ottobre 2025 stanno andando sold-out molto rapidamente”.

Per le crociere in partenza da Grenada, così come per le altre rotte dell’inverno 2025/2026, si applica l’Early booking discount, con riduzioni fino al 20% per le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2025. Accanto alle nuove rotte da Granada con itinerari di 10 e 11 notti, vengono riproposti alcuni best-seller come le isole Grenadine e le Windward, protagoniste delle crociere in partenza da Barbados a bordo dell’ammiraglia Royal Clipper, o le Isole del Tesoro e Leeward di Star Flyer con partenza da St. Maarten.

“L’alternanza di due itinerari dal medesimo porto per ciascun veliero, di settimana in settimana, nasce per incentivare la vendita di due o più crociere consecutive, opzione sulla quale è previsto un ulteriore 5% di sconto”.

Ritornano poi per il 2025 anche le promozioni relative alle crociere di Natale: 600 euro di credito di bordo, nessun supplemento singola, una terza persona viaggia gratuitamente condividendo la cabina dopia con altre due persone.