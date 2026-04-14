Star Clippers punta sull’early booking per la stagione invernale 2026/2027

Star Clippers rilancia gli itinerari per la stagione invernale 2026/2027 puntando su una strategia di ‘early booking discount’, fino alla fine di aprile per spingere le vendite su Caraibi e Costa Rica. Un incentivo pensato tanto per i viaggiatori individuali quanto per le adv, per pianificare con anticipo: “Gli Early Booking Discount in scadenza il 30 aprile rappresentano ogni anno un’occasione importante per le agenzie partner – commenta Birgit Gfölner, Sales Manager Star Clippers per Italia e Svizzera Italiana – Il catalogo invernale 2026/2027 è ricco di opportunità da proporre alla clientela: dalle crociere natalizie su Star Clipper e Star Flyer alle prime partenze da Antigua a marzo 2027, un homeport su cui riponiamo grande fiducia per le stagioni a venire.”

Il programma della stagione

In particolare, la stagione invernale 2026/2027 propone un programma rodato fche vede tornare, accanto alla programmazione da St. Maarten (sul veliero Star Flyer) per le rotte da sette notti Isole del Tesoro e Isole Leeward e da Barbados (sul cinque alberi Royal Clipper) verso le Isole Windward e Isole Grenadine (sette notti), anche alcune novità di grande successo introdotte lo scorso inverno: le crociere da 11 notti in partenza da Grenada a gennaio e febbraio 2027 (sul veliero Star Clipper).

Antigua tra le novità di prodotto 2027/28

Il prossimo inverno 2026/27 sarà, per il nuovo homeport di Antigua, un banco di prova importante: lo scalo di St. Johns sarà infatti protagonista del calendario già a marzo 2027 (sempre sul quattro alberi Star Clipper), per poi essere ampiamente riproposto sull’inverno 2027/28 (sulle partenze del prossimo anno sono già aperte le prenotazioni).

Il focus Natale 2026

Star Clippers ripropone anche per il Natale 2026 alcune promozioni dedicate alle crociere del periodo festivo a bordo dei velieri Star Clipper (Panama-Costa Rica) e Star Flyer (isole Leeward). Ad esempio, crediti di bordo utilizzabili nei servizi di ristorazione e bar, riduzioni per il supplemento singola e vantaggi per la terza persona in viaggio.