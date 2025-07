“Lo scenario in cui ci muoviamo oggi è totalmente diverso da quello del 2019 e sarà ancora più diverso di quello tra un anno. Per questo non si può stare fermi, ci serve fantasia e anche una buona dose di coraggio per sapersi mettere in gioco”. Con queste parole Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare, ha annunciato il nuovo capitolo della storia trentennale del t.o. romano, ovvero quello digitale. In realtà, come ha spiegato Andrea Nike Curzi, nuovo innovation manager del gruppo, si tratta di un lavoro iniziato cinque anni fa e che oggi è diventato un ecosistema di tecnologia interconnessa, realizzata con l’aiuto di diversi partner e l’ausilio di tanta Intelligenza artificiale.

“Siamo partiti 30 anni fa da un biglietto aereo manuale, pieno di sentimenti, che vogliamo salvaguardare, ma rendere più rapido, efficiente e con un margine di errore ridotto” ha spiegato Andrea Curzi. Entro il prossimo anno, inoltre, arriveranno anche i primi agenti IA evoluti che, sulla base di tutti i dati aziendali, permetteranno di svolgere una serie di attività preliminari, in modo che i consulenti umani di Idee per viaggiare possano concentrarsi esclusivamente sul fornire alla proposta di viaggio quel tocco personalizzato che la renderà unica. I numeri potrebbero essere impressionanti, visto che un dipendente potrà così passare dalle attuali 27 pratiche gestite giornalmente ad oltre 100.

“Facciamo questo lavoro con passione da oltre 30 anni - ha concluso il ceo -, ma non dobbiamo rimanere attaccati alle nostre convinzioni. Quello che è fondamentale oggi potrebbe non bastare per il futuro, quindi bisogna saper sperimentare”.