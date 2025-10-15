Il 2025 è stato per TH Group un anno di svolta, segnato da risultati record e da un profondo rinnovamento interno. “È stato un anno intenso e impegnativo – spiega Salvatore Piazza, vice direttore generale – che ci ha portato risultati importanti: oltre 260 milioni di euro di fatturato, con un +23% sul 2024”.

Il trend positivo coinvolge tutti i segmenti: +16% per il mare, +11% per la montagna e un exploit del canale trade con Baobab Viaggi a +68%. Tra i casi di successo spicca Marsa Alam, che ha triplicato il fatturato fino a 10,5 milioni di euro (+237%). “Abbiamo costruito basi solide investendo su qualità, innovazione dei processi e una distribuzione più capillare. Il mercato ha risposto con fiducia”.

Lo sguardo è già rivolto al futuro, con la nuova apertura del TH Praia a Mare – Borgo di Fiuzzi Resort & Spa in Calabria, 320 camere sul mare, a conferma della volontà di rafforzare la presenza nel Mezzogiorno.

Un percorso di crescita che investe nel nuovo logo TH Group, declinato per colori e linee di prodotto: Club, Alpine, Easy, Move, Oasi e Hotel, per specificare la vocazione principale di ogni singola struttura. A completare la trasformazione, anche un nuovo concept di ristorazione articolato in cinque aree tematiche.