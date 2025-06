Dth Travel ha collaborato con le Ferrovie dello Stato della Thailandia per offrire qualcosa di completamente nuovo al settore turistico thailandese: un treno turistico che viaggia verso destinazioni meno conosciute, mettendo in mostra i paesaggi e la cultura del Paese.

Come riporta TTGMedia, è la prima volta che la Dth Travel noleggia un treno in Thailandia. “Stiamo ridefinendo il viaggio in treno con il Blue Jasmine, offrendo un viaggio senza precedenti - ha dichiarato il direttore generale per la Thailandia, Stefan Bruns -. Il Blue Jasmine incarnerà il viaggio slow al top, offrendo ai passeggeri il lusso di una scoperta senza fretta, paesaggi mutevoli e connessioni culturali più profonde”.

Il programma dura nove giorni, con due pernottamenti in treno e il resto in hotel nelle zone attraversate dal treno. La partenza del primo treno charter è prevista per il 16 novembre 2025, con date successive in vendita da quel momento.

“Volevamo offrire qualcosa di esclusivo, qualcosa di fuori dai sentieri battuti. Per prima cosa, abbiamo creato la nostra Heritage Collection, che mette in mostra la cultura thailandese, e quando abbiamo visto la risposta dei clienti a questi itinerari, abbiamo capito di essere sulla strada giusta”.

Il Blue Jasmine utilizza vagoni storici un tempo treni letto a lunga percorrenza in Giappone dagli anni ‘60, successivamente donati al governo thailandese. Ci sono voluti due anni per sbrigare le pratiche burocratiche con le autorità, poi Dth ha dovuto trovare un partner per l’ospitalità e trovare un nome. “L’esterno del treno è dipinto di blu, ma ovviamente non potevamo usare il nome ‘The Blue Train’ perché esiste già in Sudafrica. Quindi, abbiamo deciso di abbinare il blu al gelsomino, un fiore tipico della Thailandia”.

Il treno può ospitare 37 passeggeri, garantendo un’atmosfera intima. “Non siamo l’Eastern & Oriental Express. Vogliamo offrire un prodotto ferroviario diverso, premium con escursioni create appositamente. Offriamo tre categorie di cabine : classic, premium e premium suite, che variano per dimensioni e servizi. Durante i nostri charter, le cabine sono dotate di biancheria da letto di alta qualità, a bordo è presente uno chef che prepara pasti con ingredienti locali e un team di maggiordomi si prende cura di tutti i clienti per tutta la durata del viaggio”.

Le cabine Classic dispongono di comode sedute trasformabili in cuccette e di bagni in comune. Le cabine Premium offrono bagni in comune e accesso a una lounge con finestre panoramiche e balcone all’aperto, oltre a una sala da pranzo privata in una carrozza separata. Le suite Premium dispongono di letti matrimoniali, bagno privato con wc e doccia separati e servizio di maggiordomo dedicato.

“L’arredamento è in stile vintage, abbinato a dettagli moderni come il wi-fi a bordo e l’aria condizionata - afferma Bruns-. I nostri ospiti saranno qui per l’esperienza, per viaggiare lentamente in un treno premium molto confortevole”.

Gli ospiti inizieranno il loro viaggio con una cena di benvenuto e un pernottamento a Bangkok. Il giorno seguente, il Blue Jasmine partirà per Ayutthaya, dove il pranzo verrà servito in un giardino in riva al lago.

“Andremo in tuk-tuk tra i templi e le rovine capitale - afferma Bruns -. Ciò che è molto importante capire di questo viaggio è che non si tratta di entrare e uscire da un tempio all’altro. Siamo selettivi con il numero di templi. Vogliamo davvero concentrarci maggiormente sulle esperienze locali, in linea con il nostro tema di un viaggio autentico”.

Le tappe successive sono a Uthai Thani, Chiang Mai e Sukhothai.

“Tutti gli alloggi, i trasferimenti, i pasti e le escursioni sono inclusi. Solo le bevande alcoliche sono escluse”.

È probabile che Dth espanda il suo programma ferroviario in Thailandia: “Stiamo iniziando con questo progetto, ma l’idea è di portare gli ospiti in diverse parti della Thailandia con tour esclusivi - spiega Bruns. -. Per Dth Travel Group, integrare itinerari in treno fa parte di una visione più ampia: creare esperienze che incoraggino l’immersione culturale, la sostenibilità e un approccio più consapevole all’esplorazione”.