Torna l’artico invernale di Ponant Explorations

Le Commandant Charcot torna tra i ghiacci ‘di casa’. La rompighiaccio di lusso di Ponant Explorations farà conoscere l’inverno polare in compagnia di naturalisti e guide da novembre 2026.

“Coniugare l’esplorazione di destinazioni estreme con la massima sicurezza operativa, un comfort di altissimo livello ed un forte impegno verso la sostenibilità” è un’opportunità per il mercato italiano “interessato ad itinerari di spedizione ad alto contenuto esperienziale” commenta Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi, seller in Italia.

Il Golfo di Botnia è il protagonista dell’itinerario da 8 notti da Helsinki a Kemi con 4 partenze tra dicembre 2026 e gennaio 2027, mentre il viaggio ‘Dal Mare del Nord al Baltico’ conduce dal Lysefjorden alle sponde di Norvegia, Scandinavia e Paesi Baltici in 10 notti da Bergen a Helsinki il 14 novembre e 23 gennaio 2027. L’anello Baltic Bliss prevede 3 partenze da Helsinki tra novembre e dicembre 2026 per 9 notti nelle Capitali baltiche.