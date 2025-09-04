Tour2000AmericaLatina, nuovo ingresso nel team commerciale

Cresce la squadra commerciale di Tour2000AmericaLatina. Il tour operator specializzato in Centro e Sud America, Messico e Caraibi, accoglie nella squadra guidata da Bruno Normanno Alessio Perazzoli, come sales manager per la Toscana.

Professionista di lunga esperienza, Alessio ha ricoperto negli anni ruoli di responsabilità in diversi ambiti del turismo: dal tour operating incoming e outgoing al tailor made, dalla villaggistica alle compagnie marittime e aeree fino alla gestione di catene alberghiere internazionali.

“Entrare in Tour2000AmericaLatina significa per me valorizzare l’esperienza maturata in tanti anni di turismo. Sono orgoglioso di rappresentare un brand che da sempre è sinonimo di viaggi autentici in America Latina e che ha costruito un solido rapporto con le agenzie di viaggi”, commenta Perazzoli.

Con questa nuova nomina, l’operatore consolida la propria crescita e continua a investire sul prodotto con partenze garantite, itinerari esclusivi e viaggi tailor made che valorizzano le esperienze autentiche in America Latina e Caraibi.

“L’ingresso di Alessio - afferma il direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina, Bruno Normanno - rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra rete commerciale: porta con sé una profonda conoscenza del trade e una professionalità che saranno un punto di riferimento per le agenzie del Centro Italia. Il suo arrivo ci permette di rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio, proprio mentre ci prepariamo a un’alta stagione che si apre con alle spalle un’estate positiva e con nuove iniziative già in programma per i prossimi mesi, come serate dedicate agli agenti e fam trip”.