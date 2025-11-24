TTG Italia

Tour2000AmericaLatina presenta un nuovo itinerario in Brasile, La Rota das Falésias

Tour2000AmericaLatina, tour operator specializzato in viaggi in tutti i Paesi del centro e Sud America, presenta al mercato italiano un nuovo itinerario ancora poco battuto che attraversa il Nord-Est del Brasile, tra gli stati di Ceará e Rio Grande do Norte: la Rota das Falésias.

Il viaggio si svolge interamente in 4x4 con autisti esperti, lungo chilometri di tratti off-road tra dune e falesie. Con tappe a Fortim, Canoa Quebrada, Macau, Galinhos e São Miguel do Gostoso, è un itinerario per tutto l’anno, con temperature medie di 30 gradi, un clima costantemente ventilato e un oceano caldo che rende ogni tappa piacevole.

“La Rota das Falésias è un viaggio da vivere in flip flop con i piedi sempre nella sabbia. Ringraziamo Embratur e Visit Brasil per averci permesso di riscoprire questa rotta autentica e coglierne il potenziale straordinario per il mercato italiano. Siamo convinti che diventerà una delle novità più apprezzate nei prossimi mesi per il suo mix di natura tra falesie e dune, avventura off-road e relax su spiagge infinte”, commenta Claudia Spreafico, responsabile marketing e comunicazione Tour2000AmericaLatina.

