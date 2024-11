Tra il Mediterraneo e Dubai, Costa Crociere firma i ‘Voyages Special Edition’

Due itinerari unici alla scoperta dell’Africa a bordo di Costa Smeralda. Si chiamano ‘Costa Voyages Special Edition’ i viaggi firmati Costa Crociere, la cui caratteristica è un programma dedicato di esperienze, a bordo come a terra. La prima crociera salperà da Genova il 15 novembre 2024 e arriverà a Dubai il 21 dicembre 2024, mentre la seconda farà il percorso inverso, partendo da Dubai il 1° marzo 2025 e facendo ritorno a Genova il 7 aprile 2025.

La partnership con Technogym®

Nel corso dei 36 giorni di viaggio Costa Smeralda circumnavigherà l’Africa occidentale visitando la Namibia (Walvis Bay) e il Sudafrica (Città del Capo e Port Elizabeth), oltre alle isole Canarie (Santa Cruz de Tenerife), Mauritius e Oman (Muscat). A bordo Costa proporrà, per la prima volta, degli speciali percorsi ‘healthy’ in partnership con Technogym®, che consentiranno agli ospiti di combinare al meglio allenamento e vacanza. Il programma, incluso nel prezzo della crociera, offre un check up settimanale con attrezzature per il fitness all’avanguardia di Technogym®, per monitorare i risultati ottenuti; accesso a lezioni tenute da istruttori Technogym®; partecipazione a seminari su benessere e longevità e utilizzo della Technogym App per sessioni di allenamento individuale durante il viaggio. Per chi desidera un’esperienza ancora più completa, è possibile acquistare il pacchetto aggiuntivo “Premium Health”, che include, tra l’altro, l’assistenza di un personal trainer, un piano di esercizi personalizzato creato con Technogym® e un menù “healthy”.

Le Sea e le Land Destination

Due le ‘Sea Destinations’, dedicate all’osservazione delle stelle, mentre la nave raggiunge il buio più profondo dell’Oceano Atlantico e dell’Oceano Indiano; a terra, invece, sono previsti tour esclusivi che si prolungheranno per più giorni, con il rientro degli ospiti sulla nave al successivo porto di scalo.

Gli ospiti di Costa Smeralda avranno, ad esempio, l’opportunità di vivere un’esperienza di tre giorni sulla Garden Route, la più famosa strada panoramica del continente africano, che unisce Port Elizabeth a Cape Town. Un safari di tre giorni porterà alla scoperta del cuore selvaggio dell’Africa del Sud sotto la guida dei ranger, sulle orme dei ‘Big Five’, con pernottamento in una suite dotata di tutti i comfort. Si potranno anche trascorrere due giorni immersi nei 7.500 ettari della Lalibela Game Reserve, esplorando le pianure africane all’alba e al tramonto. Oppure partire per un tour di tre giorni nel deserto della Namibia, da esplorare a bordo di una 4x4, per pernttare poi in un un campo safari di lusso in stile anni ’20.

A bordo gli ospiti potranno gustare i dessert creati in esclusiva per le crociere Costa Voyages dai pastry chef di Costa Crociere, in collaborazione con Iginio Massari. Nei ristoranti principali, durante tre diverse cene eleganti, verrà inoltre servito un nuovo menù inedito, incluso in tariffa, ideato dai tre grandi chef che firmano l’eccellenza gastronomica a bordo delle navi Costa: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León.