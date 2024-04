Tra spiritualità e modernità, il Giappone secondo Evolution Travel

Si declina in più proposte l’offerta di Evolution Tavel per entrare in contatto con il mondo del Giappone. Ai viaggiatori con meno tempo a disposizione il tour operator dedica, tra l’altro, un tour guidato di gruppo di una settimana per conoscere gli aspetti più tipici del Paese, con tappe a Tokyo, Kyoto e Nara, città Patrimonio Unesco.

Evolution Travel programma anche un viaggio culturale individuale di 8 giorni e 6 notti con la presenza di un assistente locale in lingua italiana ed esperienze come la salita in funivia sul Monte Fuji da Hakone e una giornata dedicata alla scoperta dei paesaggi montagnosi del vulcano e dell’Open Air Museum. Tra le opportunità anche un itinerario ‘smart & easy’ con la possibilità di scegliere liberamente tra visite guidate ed escursioni a partire da Kyoto, per poi scoprire Hiroshima, punto di partenza per visitare l’isola di Miyajima e il suo santuario sul mare, e poi Osaka e Kyoto.

I programmi più lunghi

Per un viaggio più lungo si può scegliere il ‘Tour insolito lungo’, un itinerario di 11 giorni e 10 notti guidato prevede un programma coinvolgente che esplora l’essenza spirituale del Giappone, ma anche quella culturale e moderna, a partire da Kyoto, Nara, le visite a Hiroshima e Miyajima, l’isola con il santuario sul mare e poi la possibilità di partecipare al rito di vestizione del kimono, di visitare un’antica Machiya, casa tradizionale di legno, e di partecipare a un corso per preparare del sushi secondo la tradizione giapponese.

Il pacchetto di Evolution Travel con tour di gruppo a Kyushu, l’isola più a Sud-Ovest tra quelle principali del Giappone, nota per i vulcani attivi, le spiagge e le sorgenti termali naturali, è in lingua italiana e con voli inclusi. Un altro viaggio di gruppo con voli inclusi è tra “i panorami del Sol Levante”: 14 giorni e 12 notti con guida in italiano.

Chi poi è alla ricerca di un itinerario insolito, con Evolution Travel può partecipare al viaggio guidato di 11 giorni e 9 notti riservato a massimo 16 persone nelle località nipponiche più affascinanti. Tra le visite previste, la zona termale di Hirayu e il castello di Matsumoto, ma anche la piccola isola di Enoshima, collegata alla terraferma da un ponte di 400 metri.

Infine per il viaggio di nozze Evolution Travel propone agli sposi il tour del Sol Levante con mare in Thailandia: un itinerario con guida di 14 giorni e 12 notti che termina sulle spiagge tailandesi.